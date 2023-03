Barbara D’Urso e Mara Venier insultate dal profilo social Mediaset. Il dietrofront: «Commento vergognoso e offensivo»

di Redazione Web

Mediaset fa dietrofront e si scusa. L'account uffciale della rete, QuiMediaset, si è reso protagonista di una clamorosa gaffe che sta facendo discutere sui social nelle ultime ore. Cosa è successo? Durante la scorsa puntata di Domenica In è apparsa Barbara D'urso attraverso un videomessaggio mandato in onda da Mara Venier a sorpresa per l'ospite presente in studio.

L'intervento della D'Urso su Rai1, competitor della Mediaset, ha scatenato una bufera social. Tanti i commenti esilaranti degli utenti, tra questi è comparsa la replica choc dell’account Twitter QuiMediaset: «Che cosa antipatica. Tr**e mi pare azzeccato Silvy», questo si legge. Dopo qualche ora il chiarimento. Vediamo cosa è successo.

Mara Venier e Barbara D’Urso insultate dal profilo social di Mediaset: «Tr**e». Il caso clamoroso, cosa è successo

Suor Cristina a L'Isola dei Famosi: «La fame non mi spaventa, sono abituata alle missioni umanitarie». Ma scoppia la polemica

Cosa è successo

La frase è stata cancellata frettolosamente dopo la pubblicazione ma questo non è stato sufficiente per non passare inosservato. Diversi utenti, infatti, sono stati in grado di screenshottare la replica di QuiMediaset in tempo condividendo poi l'immagine sui social che in poco tempo è diventata virale.

«Informazione di servizio. Abbiamo rilevato un accesso anomalo al nostro profilo. A seguito dell’intervento tecnico necessario, potremo avere malfunzionamenti dell’account. Ci scusiamo per il disagio», ha spiegato QuiMediaset pochi minuti dopo l'accaduto.

Oggi, l'account ufficiale della Mediaset è tornato a scusarsi per il brutto episodio: «Cari lettori, ieri si è verificato un fatto gravissimo. Con l'account QuiMediaset è stato pubblicato un commento vergognoso, offensivo nei confronti di persone per cui Mediaset prova stima e affetto. Abbiamo accertato che il fatto è stato generato da un grave incidente. Ci scusiamo comunque pubblicamente con i destinatari e con tutti i nostri follower. Ora le condizioni di funzionamento del profilo sono state ripristinate».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Marzo 2023, 18:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA