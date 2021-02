Sorpresa a Domenica In: l'ospite di Mara Venier è Barbara D'Urso insieme al suo celeberrimo direttore della Fotografia? Il colpo d'occhio può raggirare anche i più attenti, merito del puro talento di Vincenzo De Lucia, imitatore. Era già successo in settimana, a "Stasera Tutto è Possibile", programma condotto da Stefano De Martino, meritevole di aver dato spazio alle grandi capacità dell'attore napoletano che, grato per l'occasione concessagli, non perde un colpo e mette a segno un'imitazione perfetta dopo l'altra.

Durante la prima serata di comicità infatti, De Martino dà il benvenuto a Barbara D'Urso, accolta dall'iconico fascio di luce che inganna il pubblico e diverte tutti, compresa la D'Urso stessa che, all'indomani della performance, ha retwittato il video in cui De Lucia la imita pregevolmente nella trasmissione di Rai2.

Sull'onda del consenso ricevuto, finanche dalla diretta interessata, Vincenzo porta la sua D'Urso anche nel salotto domenicale di Zia Mara, pronto a suggerire alla conduttrice di Domenica In, tutti i segreti della vincente conduzione dursiana. (Per rivedere il momento che è già un cult, è possibile andare su Raiplay).



L'interpretazione perfetta di De Lucia, accresce il consenso del pubblico che, alle imitazioni dell'attore non sa resistere e risponde con una pioggia di like e condivisioni sulla rete, di un talento che, vien da chiedersi, come mai non sia stato notato prima.

Le capacità di Vincenzo De Lucia sono ormai cosa nota al grande pubblico. L'attore ha la stoffa e l'eleganza dei grandi interpreti e imitatori, come Alighiero Noschese o la più attuale Virginia Raffaele. Rispetto, attenzione ed uno stile mai eccessivo, che hanno portato De Lucia ad esser già nei cuori dei telespettatori.

Ultimo aggiornamento: Domenica 14 Febbraio 2021, 18:01

