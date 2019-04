Barbara d'Urso ha ridato luce alla prima serata di Canale 5

Dorme tre ore a notte, in media, ma le sue medie di ascolto sono di tutt'altro valore. Barbara d'Urso, la stacanovista della tv ha ridato fiato alle trombe di Canale 5 in prima serata. Il suo tour de force ha riacceso la luce allo share, lì dove i film troppo spesso non riescono ad arrivare in doppia cifra. Oltre ai consueti appuntamenti più che positivi del pomeriggio, con il quotidiano e con Domenica Live, la conduttrice sia il lunedì con il Grande Fratello sia il mercoledì con Live Non è la d'Urso ha raggiunto medie elevate di share, nonostante la concorrenza sia delle più agguerrite (a cominciare da Montalbano e dalla partita di Champions League). Nell'ultima settimana il Gf ha totalizzato una media di oltre 3 milioni e 400 mila spettatori con il 19,3% di share. E mercoledì la d'Urso si è ripetuta ad altissimi livelli (nonostante la concomitanza della partita della Juve) con una media di 2,4 milioni e del 13,2%, con picchi del 23% e di 3 milioni e mezzo di spettatori. © RIPRODUZIONE RISERVATA