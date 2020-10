Barbara D'Urso, volano insulti a Pomeriggio 5: «Sei una pagliaccia, pensa al tuo botox»

Botta e risposta a distanza da Barbara D'Urso a Pomeriggio 5 tra Guendalina Tavassi e Cristian Imparato. I due, che si stuzzicano tutte le volte che ne hanno occasione, erano in due studi diversi, ma questo non è bastato a evitare i soliti insulti. L'influencer continua ad accusare l'ex bambino prodigio di essersi rifatto le labbra e il cantante ex gieffino nega ricambiando le accuse. Nella puntata andata in onda oggi, infatti, si parlava di chirurgia estetica ed era presente un 19enne ribattezzato "plastic boy" a causa dei numerosi interventi a cui si è sottoposto.

Tavassi e Imparato non hanno data molta attenzione all'ospite e si sono lanciati in una serie di battute. «Stai zitta che sei andata pure all'anagrafe perché non ti riconoscevano nelle foto», ha dichiarato Imparato alzando il tono della voce. Guendalina ha ribadito che il 26enne non è naturale e non ha fatto niente nella vita.

Il ragazzo ha rincarato la dose: «Nasci come pagliaccia e dici a me 'Tu cosa hai fatto?', pensa al tuo di botox». Poi però Cristian ha ammesso di non aver mai detto di essere naturale: «Ho rifatto i miei primi ritocchi estetici prima di entrare nella casa del Grande Fratello».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 16 Ottobre 2020, 19:40

