Barbara D'Urso striglia Roberto Da Crema a Pomeriggio 5: «Non pronunciare quella parola...». Ecco cosa sta succedendo

Mercoledì 22 Maggio 2019, 19:23

Durante la puntata di oggi, la conduttrice è andata su tutte le furie per una parola sfuggita a uno degli ospiti. Il talk del giorno era dedicato aie tra gli opinionisti c'erano, Taylor Mega e Patrizia Groppelli.L'accorato televenditore ha inziato un'invettiva controe Patrizia Groppelli che parlavano di un costoso marchio di scarpe noto per la suola rossa.. Non utilizzato in ogni caso come bestemmia.A quel punto Barbara D'Urso è andata su tutte le furie: «Punto primo non è una televendita e quindi abbassa i toni.So che non era una bestemmia, ma preferisco che non la nomini». Torna la calma in studio e la trasmissione continua.