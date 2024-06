Barbara D'Urso: «Cose che mi fanno davvero ridere». Frecciatina a Pier Silvio Berlusconi?

di Dajana Mrruku

Barbara D'Urso ha ancora qualche freccia al suo arco che è pronta a scagliare anche ad un anno di distanza dall'uscita da Mediaset. Durante la conferenza stampa di Pier Silvio Berlusconi, il Biscione ha risposto ad alcune domande scomode, tra cui anche l'addio della conduttrice di Pomeriggio 5.

Dopo la conferma di Myrta Merlino al timone della prossima edizione del talk show pomeridiano, Pier Silvio ha detto che non rimpiange la scelta di mandare via la D'Urso: «Dal punto di vista degli ascolti non ho rimpianti e non lo dico contro di lei, ma è assolutamente oggettivo. Da un punto di vista personale, devo dire la verità: non ho mai avuto nulla contro Barbara d'Urso, mi spiace che sia diventato un caso così chiacchierato. È stata una normale scelta televisiva e le auguro tutto il bene».

La D'Urso, però, non sembra aver preso bene le parole del suo ex capo e quello che ha scritto sui social ha il sapore di un bel caffeuccio.

La frecciatina di Barbara D'Urso

Sfondo bianco e poche parole in nero, la reazione di Barbara D'Urso non si è fatta attendere. «Ci sono cose che mi fanno davvero ridere», scrive la conduttrice e il collegamento a Berlusconi Jr sembra essere addirittura scontato.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 6 Giugno 2024, 00:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA