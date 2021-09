Barbara D'Urso , la frase malinconica alla fine di Pomeriggio 5 preoccupa i fan: «Che succede?». La conduttrice di Pomeriggio 5 ha terminato la prima settimana di messa in onda della tramissione nella sua nuova veste più centrata sull'informazione. I risultati di ascolto premiano la conduttrice, che al momento è al timone del solo programma pomeridiano.

Leggi anche > Pomeriggio 5, tensione in diretta. L'ospite, fuori di sé, zittisce Barbara D'Urso. La reazione di lei spiazza tutti

Ma proprio ieri, in chiusura di puntata, Barbara D'Urso si è lasciata andare a una frase malinconica che in tanti hanno visto come una frecciatina: «Noi ci vediamo lunedì. Tanto ci incontriamo nella mente e nessuno ci sente». Immediati i commenti dei fan su Twitter. «Riascolterò all'infinito queste tue parole, fanno bene al cuore. Ci mancherai nel week end», scrive una follower. E ancora: «Ridate un programma nel fine settimana a Barbara, ci mancano i suoi lanci del venerdì». «Per la prima volta non ti vedremo di domenica...».

Barbara D'Urso

Insomma, secondo i follower Barbara D'Urso avrebbe lanciato una frecciatina a chi le ha tolto i programmi del week end. Come a dire «con il mio pubblico resteremo comunque in contatto». E i fan sono con lei.

Ultimo aggiornamento: Sabato 11 Settembre 2021, 17:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA