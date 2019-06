Barbara D'Urso svela sui social il suo nuovo “fidanzato”, poi l'appello ai fan

di Ida Di Grazia

Barbara D'Urso

Domenica 16 Giugno 2019, 22:48

Rivelazione choc di. La D'Urso come d'abitutine ha salutato via social il suo pubblico e l'ha fatto presentando qualcuno per lei molto speciale. Si tratta di gioco che la presentatrice ha voluto fare ai suoi fan a cui ha naciato un appello.Sono rossi, beige, a pois a cuori, sono i tantissimi orsi cheha a casa sua, regali da parte di tutti i suoi ammiratori. Questa sera ha postato il suo preferito presentandolo come il suo "fidanzato": «Non credo di poter a rinunciare a nessuno dei miei orsi, specialmente a questo!!! 🐻🐻🐻 #Buonaserata da me e dal mio “fidanzato”».Nelle storie su Instagram la presentatrice ha lanciato un appello ai suoi fan. Prima ha mostrato loro la sua grandissima collezione e poi ha chiesto: «Grazie amici, grazie a tutti di cuore ma basta orsetti, non vi dovete offendere, io non rinuncio a voi, ma dove mi metto a dormire io?».