Barbara d'Urso è fidanzata? Carmelita risponde al gossip e mostra il suo "Tapiro" d'amore

Barbara d'Urso è fidanzata? Il gossip è stata lanciato nei giorni scorsi Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, che ha parlato di un presunto compagno segreto che tuttavia lui non riuscirebbe a trovare. «Ho un solo cruccio con lei: non riesco a beccarla con il suo amore segreto. Sono certo che c’è, ma sfugge», le sue parole rilasciate a Libero.

La conduttrice ha colto la palla al balzo e ha deciso di rispondere ad Alessi. Lo ha fatto attraverso una story pubblicata su Instagram in cui ha mostrato il «suo fidanzato». O almeno colui che - scherzosamente - ha voluto definire così.

Purtroppo i fan resteranno delusi. Barbara d'Urso non ha svelato nessun amante segreto e ha immortalatto un "Tapiro d'oro" innevato davanti fuori gli studi di Striscia la Notizia a Cologno Monzese. «È lui il mio fidanzato», ha giocato la conduttrice. "Carmelita" ha scelto quindi la strada dell'ironia per mantenere ignoto il presunto amante, o più semplicemente, è ancora single.

D'altronde la 63enne napoletana ha sempre continuato a dichiararsi single, smentendo in continuazione ogni storia e flirt ribadendo che nella sua vita l'unico vero grandissimo amore è quello per i suoi figli che però hanno scelto di restare lontani dalle telecamere, motivo per cui lei tutela gelosamente la loro privacy.

Ultimo aggiornamento: Martedì 29 Dicembre 2020, 13:10

