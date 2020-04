Barbara D'Urso, caos a Pomeriggio 5. Eleonora Giorgi lascia il collegamento e scappa dalla stanza. «Che succede?»

di Emiliana Costa

Ultimo aggiornamento: Martedì 21 Aprile 2020, 20:06

Sule ultime novità.Oggi, la mamma diè stata ospite in collegamento a Pomeriggio 5 nella seconda parte della trasmissione dedicata al gossip.Eleonora Giorgi ha commentato la neo storia d'amore tra il figlio Paolo e Clizia Incorvaia: «». Poi all'improvviso è accaduto qualcosa. Eleonora Giorgi ha lasciato la stanza in tutta fretta ed è andata a chiamare il figlio Paolo Ciavarro. Barbara D'Urso incredula ha tentato di rimettersi in contatto con lei: «». Ma l'attrice non sentendo ha continuato a parlare con il figlio: «».Dopo un piccolo intervento, l'audio è stato ripristinato e la trasmissione è proseguita.