Barbara D'Urso oggi torna con Domenica Live: «Mara Venier vincerà, è avvantaggiata»

di Silvia Natella

Barbara D'Urso intervistata sbotta, sono snobbata dai critici: «Mi girano i co***».

Mara Venier presenta "la sua" Domenica In. Sfida con la Parodi e la D'Urso.

Il conto alla rovescia perè terminato: l'intera stagione della domenica televisiva comincia oggi 16 settembre e vedrà le due conduttrici rivali per il primo dei duelli in cerca dell'audience.al timone dianche quest'anno non ha dubbi: «La domenica in tv? Mara Venier vincerà il duello con».«Non ho fatto un giorno di vacanza ma sono carichissima - spiegain un'intervista al Corriere - la sfida contro Mara mi stimola molto». I pronostici darebbero per vincente la nuova Domenica In e il ritorno su Rai Uno di Mara Venier. Perla pubblicità nei telegiornali sarà da traino agli ascolti sulla rete ammiraglia. E tutti sono curiosi di vedere la bionda veneziana tornare al suo primo amore: Domenica In.«Siamo amiche. Le ho consigliato io di fare Domenica In. Mara è brava, popolare e attesissima, vincerà sicuramente. Anche perché è avvantaggiata: parte almeno con 15 punti di share sopra di me, attaccata al Tg1, senza neanche una pubblicità in mezzo. Io oltre allo svantaggio iniziale, ho la pubblicità, di cui sono felice, ma che mando ogni 15 minuti... Secondo l'azienda posso andare in diretta anche senza ospiti. Io invece dico alla mia amica: Mara, non farmi troppo male», aggiungeche suha fatto l'in bocca al lupo alla collega.Barbara D'Urso quest'anno è tornata a recitare e ha rispolverato il personaggio dellama ora pensa alla televisione. Ha raccontato di avere in serbo molti ospiti per il suo programma di punta e qualche desiderio: «Mi piacerebbe intervistare il presidente Conte, mi incuriosisce moltissimo. Chissà... del resto, prima ero la nemica ufficiale del Movimento 5 Stelle, poi è arrivato Di Battista, poi Di Maio... forse Conte un pensierino potrebbe farlo. Anzi, gli rivolgo un appello: caro Conte, sono pronta».