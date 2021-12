Ravanusa, Barbara D'urso e il dolore per la strage: «Sono sconvolta»

di Elena Fausta Gadeschi

La strage di Ravanusa commuove Barbara D'Urso. Mentre emergono nuovi dettagli dietro alla terribile esplosione di gas nell'Agrigentino che ha causato finora la morte di 7 persone, la conduttrice televisiva segue con apprensione i ritrovamenti dei superstiti e rivolge una preghiera per quanti hanno perso la vita nell'incidente.

Dopo una notte di lavoro, i soccorritori hanno individuato quattro corpi, portando il numero delle vittime accertate a 7, mentre ancora si lavora per trovare le ultime due persone disperse. «Sono sconvolta dalla tragedia di #Ravanusa… Grazie a tutti i soccorritori che da questa notte, nonostante il pericolo, stanno facendo l’impossibile per cercare di salvare quante più persone possibili… E una preghiera per le vittime», ha scritto Barbara D'Urso su Twitter.

Sono sconvolta dalla tragedia di #Ravanusa… Grazie a tutti i soccorritori che da questa notte, nonostante il pericolo, stanno facendo l’impossibile per cercare di salvare quante più persone possibili… E una preghiera per le vittime 🙏🏻 pic.twitter.com/w2LLdU66W3 — Barbara d'Urso (@carmelitadurso) December 12, 2021

Nell'esplosione di Ravanusa sono state quattro le abitazioni totalmente rase al suolo, tra via Trilussa e via Galilei, ma gli stabili danneggiati e fatti evacuare nelle vicinanze sono stati a decine, per un raggio di circa 400 metri quadrati. Tra le persone che hanno trovato la morte tra le macerie delle palazzine c'è anche Selene, la giovane infermiera al nono mese di gravidanza che questa settimana avrebbe dovuto partorire il suo primo figlio. Barbara D'Urso ha voluto ricordarla così: «Selene avrebbe compiuto 30 anni questa settimana e tra pochi giorni avrebbe anche dato alla luce il suo primo figlio, frutto dell’amore per Giuseppe… L’esplosione di #Ravanusa ha spezzato anche le loro vite...».

Selene avrebbe compiuto 30 anni questa settimana e tra pochi giorni avrebbe anche dato alla luce il suo primo figlio, frutto dell’amore per Giuseppe… L’esplosione di #Ravanusa ha spezzato anche le loro vite… 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 pic.twitter.com/L5HBgETTUs — Barbara d'Urso (@carmelitadurso) December 13, 2021

