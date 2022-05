Barbara D'Urso, Alessandra Mussolini crolla in diretta a Pomeriggio 5: il sostegno della conduttrice

Lacrime per Alessandra Mussolini. A Pomeriggio 5, l’ex politica, nota per il suo fare agguerrito, ha mostrato il suo lato fragile durante il programma della D'Urso, scoppiando in lacrime. Il pianto ha sorpreso anche la padrona di casa a Canale 5 che, ha cercato di gestire la situazione, coccolando l’ospite e facendola sentire amata.

Leggi anche > Marica Pellegrinelli ritrova il sorriso con il nuovo fidanzato: la reazione a sorpresa di Eros Ramazzotti

Il tutto è partito dalla discussione sul caso di Lando Buzzanca e degli aspetti legati alle condizioni di salute delle persone anziane. A questo punto è stata nominata Marianna Pia Villani Scicolone, nota semplicemente come Marianna Scicolone, vale a dire la madre 84enne di Alessandra Mussolini. Quest’ultima ha sostenuto che le persone anziane, anche se stanno bene e non hanno particolari problemi di salute, può darsi che necessitino comunque di un monitoraggio costante. «Mia madre – ha dichiarato la Mussolini – è una persona fragile. C’è un’età in cui tu li devi tenere su un guanto. Può succedere di tutto dall’oggi al domani. Lei sta bene comunque ora».

A questo punto Barbara d’Urso ha lanciato una clip per omaggiare Alessandra e mamma Scicolone. Il momento ha suscitato profonda commozione in Alessandra Mussolini che ha mostrato occhi lucidi e lasciato trasparire di essere sul punto di piangere. Subito è intervenuta la conduttrice campana: «Voglio dire una cosa a Maria, ti dedico di nuovo la canzone ‘Abbracciame’, che è una delle mie canzoni preferite. Troppe volte mancano gli abbracci. Io la mamma non ce l’ho da quando sono piccola. Però so che poi diventano fragili…» ha aggiunto la d’Urso, costretta poi a fermarsi nel vedere il crollo di Alessandra che non è più riuscita a trattenere le lacrime.

Solo dopo, l’ex politica ha sussurrato: «Vederla così… per me sono sempre delle cose emozionanti (riferendosi alla clip sulla madre». Di seguito, ha poi chiesto alla regia di staccare l’inquadratura su di lei. «Amore… bella Maria e bella Alessandra, a cui voglio tantissimo bene» ha commentato d’Urso che coltiva da tempo un legame di amicizia con la Mussolini.

Ultimo aggiornamento: Martedì 31 Maggio 2022, 22:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA