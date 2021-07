Barbara D'Urso celebra un matrimonio con la fascia tricolore, ma un dettaglio fa infuriare i fan: «Com'è possibile?». Oggi, la conduttrice di Pomeriggio 5 ha postato una serie di foto inedite su Instagram. Nelle immagini Barbara, in un elegante smoking bianco con fascia tricolore, sposa una coppia di suoi amici.

Leggi anche > Chiara Ferragni, Leone la vede su un cartellone pubblicitario. La sua reazione spiazza tutti: «Ma che dice?»

Ecco le parole della conduttrice: «Oggi ho indossato questa fascia con grande gioia, perché ho avuto l’onore e il privilegio di celebrare l’unione di due dei miei più cari amici. Conosco Annalia e Filippo da molti anni, sono parte della ristrettissima cerchia di persone che considero Amiche. Sono testimone del loro amore forte, solido e profondo, che è il vero collante di una coppia ma il matrimonio è quel passo che suggella l’unione, un impegno formale importantissimo. Annalia e Filippo hanno voluto saldare con un legame ancora più stretto la loro meravigliosa coppia. Mi emoziona pensare che da oggi siano marito e moglie e io ero lì, insieme a loro, come tante volte ci siamo trovati, per festeggiare uno dei giorni più belli della loro vita. A❤️F #annaliaefilipposposi».

Una parte dei follower nota un dettaglio: «Sei vestita di bianco? Non si fa ai matrimoni». E ancora: «Hai rubato la scena alla sposa, il bianco non era adatto». Ma sono tanti anche i complimenti per la conduttrice-celebrante: «Bellissima, vorrei che il mio matrimonio fosse celebrato da te». Boom di like.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 8 Luglio 2021, 22:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA