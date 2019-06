Barbara D'Urso asfalta l'ex avvocato di Pamela Prati: «Noi non diciamo bugie. Per quanto mi riguarda finisce qua»

Mercoledì 19 Giugno 2019, 23:30

Pamela Prati depositando un esposto presso l'Ordine degli Avvocati di Catanzaro,Il legale ha negato di aver chiesto soldi per far arrivare la Prati in trasmissione, manon ci sta e in diretta a "Live", mostra i messaggi dell'avvocato e l'asfalta così: «Sututti gli aggiornamenti.«L' avvocato Della Rocca sostiene che io vi avrei detto una bugia»,nell'ultima puntata di Live torna sulla richiesta di denaro ricevuta la scorsa puntata per far parteciparealla trasmissione, e racconta come sono andate realmente le cose.«A poche ore dalla diretta che avremmo dovuto fare la settimana scorsa e abbiamo la testimonianza di tutte le maestranze, verso le 15.30 dal telefonino con quale l'avvocato ha sempre interloquito con il nostro autore e col quale un minuto prima aveva parlato al telefono al produttore, da questo telefonoino aveva detto sono in auto con Pamela Prati sto andando all'aeroporto. Due minuto dopo è arrivato questo messaggio e».«Se non mi date quello che chiede - si legge - non scende dalla macchina. 60K di cui 40% alla società titolare dei diritti di immagine».Dopo questa richiesta di denaro la Prati si è dissociata e ha diffidato l'avvocato: «Pamela Prati deve essersi resa conto che non era una cosa giusta - prosegue Barbara D'Urso -. Pamela Prati ha affermato che doveva essere stasera, ma confermo che avrebbe dovuto essere nella scorsa puntata a titolo gratuito. Questa settimana abbiamo ricevuto una lettera dal nuovo avvocato Lina Caputo che chiedeva il diritto di replica.. Evidentemente non ha ritenuto opportuno e per quanto mi riguarda finisce qua».tuona l'avvocato Taormina in collegamento.