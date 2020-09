Ascolti Tv 13 settembre 2020, rombano i motori di Tv8 e di Barbara d'Urso

Ultimo aggiornamento: Lunedì 14 Settembre 2020, 12:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ascolti Tv domenica 13 settembre 2020. Barbara d’Urso riparte alla grande con il suo Live. Gina Lollobrigida, Fabrizio Corona, il cast del primo Gf, la signora Mondello tra gli ospiti del programma durato quasi 4 ore che registra una media di oltre 2 milioni di spettatori e il 14,5% di share con picchi di oltre il 25% e 3 milioni di teste in visione. Su Rai1 – dalle 21.35 alle 23.31 – il film A Casa Tutti Bene conquista 2.766.000 spettatori pari al 14,5% di share. Su Rai2 la decima stagione di Hawaii Five 0 fa il 5,2%, NCIS New Orleans il 4,7% e Bull il 4,6%. Su Italia1 la prima tv di Shark Il primo squalo 8,1%. Su Rai3 Papillon 6,7%. Su Rete4 Unknown Senza identità 4,7%. Su La7 lo speciale de L’Aria che Tira Notte Prima degli Esami con Myrta Merlino e Gerardo Greco il 4,2%. Su Tv8 Masterchef 3,6%. Sul Nove Ma Tu Di Che Segno 6? 1,4%. Su Iris Intrigo Internazionale 2%.In fascia Access Prime Time Amadeus su Rai1 con i Soliti Ignoti 4.004.000 spettatori con il 19%. Su Canale 5 Paperissima Sprint 2.956.000 spettatori con il 14%. Su Rete 4 Stasera Italia Weekend 1.184.000 spettatori con il 5,9% nella prima parte e 1.187.000 (5,6%) nella seconda. Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 3.483.000 (22,6%). Al pomeriggio Mara Venier subisce la presenza dei motori: su Rai1 la prima puntata Domenica In 2.247.000 spettatori pari al 14,6% nella prima parte e 1.940.000 (13,8%) nella seconda. Da Noi… A Ruota Libera con Francesca Fialdini 1.690.000 e 14,2%. Su Canale 5 Domenica Live 1.465.000 (12,2%). Il Motomondiale 2.366.000 spettatori con il 15,2% su Tv8 e circa il 6% complessivo sui canali Sky Sport. Il Gran Premio di Toscana di Formula 1 registra 1.887.000 spettatori con il 13,6% su Tv8 e circa l’8% sui canale SkySport.