Barbara D'Urso con ago e stoffa prepara il look per La Pupa e il secchione

«- 2 giorni1 ultimi ritocchi per il primo look» scrive Barbara D'Urso su Instagram mentre è intenta a cucire e definire il suo vestito per il debutto a La Pupa e il Secchione. Il programma, che vedrà per la prima volta al timone la showgirl di Canale 5, prenderà il via martedì 18 febbraio.

La conduttrice si mostra in diversi scatti mentre sceglie accuratamente il look che indosserà per quel giorno. Con ago e filo, accerchiata da stoffe e metri, è intenta a "cucire" l'abito che indosserà per la prima serata. Tra i protagonisti di questa edizione, ci saranno: Paola Caruso, Simona Izzo, Federico Fashion Style, Francesco Chiofalo, Antonella Elia, Vera Miales, Gianmarco Onestini, Francesco Chiofalo, Aristide Malnati.

Ultimo aggiornamento: Domenica 13 Marzo 2022, 21:59

