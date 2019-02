Sabato 2 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 12:26 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Nella puntata di Quelli che il Calcio, in onda il 3 febbraio nel pomeriggio di Raidue,confessa a Francesca Brienza in un'intervista esclusiva la voglia matta di riconquistare un posto tra gli Azzurri di Mancini. «Penso solo a fare gol - dice il calciatore - per riprendermi la Nazionale, dovrò meritarla sul campo. Mi piacerebbe chiudere la carriera con il Brescia. Il razzismo? - sottolinea - Negli stadi italiani ce n'è troppo. Ci vorrà tempo ma vinceremo questa battaglia».