Ballata per Genova, su Rai1 la festa tra spettacolo e solidarietà con tanti ospiti: da Laura Pausini a Antonella Clerici e la Cuccarini

Ci voleva una 'Ballata per Genova', ci voleva il progetto di Msc Foundation per il Parco del Mare che sorgerà sotto il nuovo ponte, ci voleva Rai1 che sa raccontare le storie del cuore e delle emozioni e ci voleva l'idea di portare questa città strappata in due, e già orgogliosamente in piedi per celebrare l'11/o mese dal crollo di Ponte Morandi.



E sarà festa, perché festa dev'essere: con tanti artisti come Laura Pausini, Biagio Antonacci, Gino Paoli con Danilo Rea, Cristiano De André, Raf e Umberto Tozzi e Arisa, The Kolors, Elodie, Piero Cassano, Vittorio De Scalzi e Franco Gatti e una conduzione 'orizzontale' che vedrà schierati alcuni dei volti più amati della tv come quelli di Antonella Clerici, Lorella Cuccarini, Amadeus, Luca e Paolo. Tutti insieme, per il progetto pensato da Sergio Rubino, su un mega palco di 50 metri di lunghezza e 25 metri di profondità posto a 17 metri di altezza con un impianto luci ad alta definizione e 320 mq di ledwall disposto su 2 fondali differenti.



La regia, pensata per questo tipo di eventi - full HD, 11 telecamere - si avvarrà anche di droni per le riprese aeree. La serata, che punta a essere un successo, è pensata anche per supportare il progetto voluto da Msc Foundation che «rappresenta un segno concreto dell'affetto del Gruppo per la città e intende celebrarne le sue eccellenze - ha detto il segretario generale di Msc Foundation Daniela Picco -,insieme alla capacità di affrontare le sfide e i cambiamenti che la attendono».



Ecco dunque la raccolta fondi solidale denominata 'Anch'io per Genova' per regalare alla città il 'Parco del Mare', che sarà realizzato sotto il nuovo ponte di Genova. «Rai1 è bravissima in queste serate di solidarietà, è nel suo dna - ha detto Antonella Clerici -. È giusto esserci, con tutte le nostre forze, con tutti i nostri artisti. Ma ci vorrebbero più serate per raccontare tutta Genova».



Oltre alla musica ci sarà anche lo sport, «quel mondo che è stato il mio mondo per tanto tempo. Quindi a ' Ballata per Genova' - ha annunciato Clerici - ci saranno da Pruzzo a Mancini a Vialli e tanti altri ancora». Anche Rai Radio1 trasmetterà ' Ballata per Genovà: oltre al concerto, andranno in onda le interviste agli artisti che si saranno appena esibiti sul palco di piazzale Kennedy, e anche tutto ciò che accadrà nel backstage. Marcella Sullo e Duccio Pasqua racconteranno agli ascoltatori della radio le emozioni della serata e tutto ciò che non si vedrà in tv. ' Ballata per Genova', promossa da Msc Foundation del Gruppo Msc, in collaborazione con Regione Liguria e Comune di Genova, prodotto da Arcobaleno Tre e Rai 1, sarà una gran festa. Un modo tutto italiano per abbracciare la città di Genova e tutti coloro che il 14 agosto 2018 hanno subìto una ferita mortale. Sabato 8 Giugno 2019, 09:22

