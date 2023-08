Ballando con le stelle, nell'edizione inglese «vestito da donna e accompagnato da un uomo». Ecco chi è il concorrente

di Redazione web

La star ha scelto di indossare abiti femminili e ballare con un uomo nell'edizione inglese di Ballando con le stelle. A farlo sapere è proprio Layton Williams, l'attore e ballerino, volto di The Billy Elliott: the Musical e Tutti parlano di Jamie.

Il 28enne prenderà parte alla prossima edizione di 'Strictly Come Dancing', si tratta della versione originale di un format televisivo esportato in oltre quaranta paesi: una competizione di ballo in cui una celebrità del mondo del cinema, della musica o della TV viene affiancata a un ballerino o a una ballerina professionista.

«Diritti» in tv

La versione inglese del nostro noto Ballando con le stelle ha già dato dimostrazione di apertura mentale, libertà di espressione e rispetto dei diritti in passato.

Nel 2020, la campionessa olimpica di boxe Nicola Adams e la ballerina professionista Katya Jones hanno fatto la storia di Strictly quando sono diventate la prima coppia dello stesso sesso nello show, poi costretta a lasciare a causa del Covid.

L'anno successivo, il vincitore di Bake Off John Whaite e il professionista Johannes Radebe si sono classificati al secondo posto nello show. Nel 2022, l'ex vincitore di Strictly Giovanni Pernice ha ballato con il DJ radiofonico Richie Anderson. E nello stesso anno il comico Jayde Adams - che era in coppia con Karen Hauer - si è esibito in abiti sia maschili che femminili.

Layton Williams

L'attore e ballerino ha comunicato di voler fare lo stesso e quindi poter ballare con un uomo e indossare abiti femminili all'interno della trasmissione. Una fonte della BBC ha rivelato al The Mirror che «voleva che i suoi abiti Strictly riflettessero i diversi lati della sua personalità e tutti lo supportano pienamente su questo. Quindi avrà la possibilità di indossare ciò che desidera. Layton non vede l'ora di iniziare».

