Ballando con i nervi: liti, polemiche ed esclusioni

di Marco Castoro

Inutile fare i moralisti: la forza di Ballando con le stelle è proprio questa. Tutti contro tutti dentro una plaza de toros, con le banderillas che colpiscono una volta i giurati, un’altra volta i concorrenti in gara. E con il continuo agitare del mantello rosso davanti al toro di turno. Tanto che spesso al telespettatore sorge spontanea la domanda: ci sono o ci fanno allo scopo di creare suspense per gli ascolti? In questa edizione molte delle banderillas sono finite sulla schiena di Selvaggia Lucarelli che però ha la tempra per non farsi domare. La prima miccia gliel’hanno accesa Milly Carlucci e il suo staff, accettando in gara il suo fidanzato, lo chef danzatore Lorenzo Biagiarelli. Nessun conflitto di interesse aveva detto Milly alla vigilia.



Ultimo aggiornamento: Lunedì 28 Novembre 2022, 06:50

