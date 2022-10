Ballando, Gabriel Garko a rischio la partecipazione: «Nelle mani dei medici»

Partecipazione a rischio per Gabriel Garko, che durante gli allenamenti in preparazione delle nuova puntata di Ballando con le stelle si è infortunato un braccio. A rendere nota la notizia è Milly Carlucci, che in queste ore ha diffuso un video sui social, facendo sapere che l'attore potrebbe non essere presente domani sera in pista.

Al momento non sono note le condizioni del concorrente, quello che è certo è che al momento si torva in clinica per quello che sembra un infortunio molto serio. «Questo è stato un pomeriggio abbastanza complicato qui a Ballando con le stelle – esordisce nel video la conduttrice, visibilmente preoccupata –. Durante le prove, Gabriel Garko si è fatto male ad un braccio in una maniera che ci è apparsa subito seria».

«Attualmente è a Villa Stuart (una clinica romana, ndr). Siamo tutti intorno a lui per cercare di dargli tutto il confronto e il supporto possibile e immaginabile ma al momento è nelle mani dei medici che ci devono dire come gestire questa situazione. Da parte nostra c’è il più grande in bocca al lupo a Gabriel. Lo vogliamo in pista sabato e lo attendiamo ma aspettiamo sviluppi». A poco più di 24 ore dalla nuova puntata del talent di ballo, i profili social di Gabriel Garko e di Ballando con le stelle ancora tacciono e il pubblico teme di dover salutare prima del privisto il proprio beniamino, ora nelle mani dei medici che valuteranno il suo eventuale ritorno in gara.

