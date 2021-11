Ballando, Morgan sulla sua esibizione: «Ho fatto una grandissima figura di m…a»

Morgan, noto per la sua intransigenza, stavolta ha sorpreso tutti con un'autocritica molto dura. Con la performance della prova nel corso della quarta puntata di Ballando con le Stelle, si è classificato, con la sua insegnante Alessandra Tripoli, al quinto posto della classifica tecnica e al sesto di quella finale, è stato ospite a "Da noi… A ruota libera". Alla giornalista Francesca Fialdini, ha rivelato: «Io mi do un voto basso perché so quanto potrei dare, ma ho bisogno di più tempo».

«Poi non essendo un ballerino - ha continuato -, come gli altri concorrenti, non riesco ad avere la giusta elasticità. L’ultimo è stato imbarazzante la considero una grandissima figura di m…a».

In studio è entrata anche la sua insegnante di ballo, Alessandra Tripoli, che ha avuto un parere differente rispetto a quella del suo allievo,invitando Morgan a non essere così duro nei confronti di se stesso e aggiungendo che il suo rendimento è più alto durante le prove. Secondo la danzatrice, infatti, il musicista soffrirebbe un po’ troppo la tensione della diretta, che lo porterebbe a non essere brillante.

«Ho poco da colpevolizzare a chi ho attorno, la mia croce sono io» ha incalzato Morgan. Nel corso della chiacchierata si è fatta viva anche Milly Carlucci, tramite un video messaggio spedito in trasmissione e indirizzato al suo concorrente. «Stravedo per la sua creatività insolita e imprevedibile - dichiara la conduttrice -.Tu lo aspetti al Nord e lui sta al Sud. Inoltre poi gli invidio i suoi meravigliosi cappelli, ma ora anche io ne ho uno che mi ha regalato proprio lui».

Sembra che Morgan, al di là della sua insoddisfazione personale, a Ballando con le Stelle stia facendo un ottimo percorso, più volte premiato dai giudici. Per il momento, scongiurati anche colpi di testa: prima dell’inizio dell’avventura nello show di Rai Uno in molti hanno scommesso che il cantautore non avrebbe terminato il programma, prevedendo qualche escandescenza.

