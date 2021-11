Ballando, lite Morgan-Selvaggia Lucarelli. Arisa: «Dobbiamo essere più rispettosi dei ruoli»

Ballando con le Stelle, la lite tra Morgan e Selvaggia Lucarelli è destinata a trascinarsi anche nei prossimi giorni. Lo dimostra il fatto che se ne parli, inevitabilmente, anche a Domenica In, dove Mara Venier ha ospitato Arisa.

La cantante lucana, ospite in studio insieme al 'suo' ballerino professionista Vito Coppola, affronta lo spinoso tema della furente discussione tra Morgan e Selvaggia Lucarelli. Mara Venier tende a dare ragione al cantautore, ma Arisa la pensa diversamente. «Conosco molto bene Marco (il nome di battesimo di Morgan, ndr): è una persona fantastica ed un grande cantautore, ma ci sono dei giudici e credo che dovremmo essere tutti più rispettosi dei ruoli» - spiega Arisa - «In Italia tendiamo troppo a non rispettare niente, a insultare le istituzioni e a criticare il lavoro degli altri, ognuno di noi dovrebbe essere più rispettoso. A volte sarebbe meglio attenersi alle regole e non mettere in dubbio il ruolo degli altri».

Ultimo aggiornamento: Domenica 14 Novembre 2021, 16:15

