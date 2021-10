Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli gela lo studio: «Siete vaccinati?!»

Selvaggia Lucarelli gela lo studio a “Ballando con le stelle”. Selvaggia Lucarelli dopo la prova offerta in pista nel talent di Milly Carlucci da Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale è tornato sulle recenti polemiche nate con l’assenza di Mietta per Covid.

Ballando con le stelle, Selvaggia Lucarelli gela lo studio

Durante la scorsa puntata di "Ballando con le stelle", talent per vip di Raiuno, Mietta ha annunciato in collegamento di essere assente dal programma per via dell’isolamento da Covid. Il giudice Selvaggia Lucarelli ha chiesto a lei e il suo maestro di ballo Maykel Fonts se fossero vaccinati, scatenando un putiferio. Le polemiche sono durate per tutta la settimana con diversi botta e riposta mezzo stampe e social, oltre alle minacce di adire alle vie legali.

Per stemperare la tensione Selvaggia ha deciso durante la diretta di scherzare sul tema. Nel momento di giudicare la prova della coppia formata da Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale, li ha guardati attentamente chiedendo seria: «Siete vaccinati?!». La domanda ha naturalmente lasciato tutti senza fiato e imbarazzato i concorrenti, ma dopo interminabili attimi la Lucarelli ha comincia a ridere di gusto: «State tranquilli – ha rassicurato i presenti – stavo solo scherzando... Nello studio è calato improvvisamente il gelo!».

Ultimo aggiornamento: Sabato 30 Ottobre 2021, 21:45

