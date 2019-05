Ballando con le stelle, oggi due eliminazioni. Tra gli ospiti speciali c'è Il Volo

Ultimo aggiornamento: 21:50

Ballando con le stelle: la puntata di oggi,, si preannuncia decisamente scoppiettante. Questa sera, infatti, saranno. Grande attesa per: il trio di tenori, già ospite qualche anno fa e messosi alla prova con la salsa, oggi sarà chiamato a mostrare le proprie evoluzioni con un ballo decisamente più impegnativo, il tango.La prima prova a cui sono chiamati i concorrenti in gara è riservata ai vip. Le stelle prestate al ballo, infatti, dovranno cimentarsi con l', dopo l'esibizione di una atleta giovanissima ma molto esperta, Rossella Gencarelli. I maestri potranno accompagnarli in pista e fornire loro indicazioni, ma senza toccare i concorrenti né l'hula-hoop. Solo i primi tre classificati, giudicati da Carolyn Smith, andranno a punti: il primo ne otterrà 20, il secondo 15 e il terzo 10.La prima ad esibirsi è. Il secondo concorrente è. Tocca poi ad. Carolyn Smith poi assegna i punteggi: 20 punti a Angelo Russo, 15 a Enrico Lo Verso e 10 a Ettore Bassi.