Ballando con le stelle, Andrea Iannone e Lucrezia Lando e il ballo che fa sognare i fan: è nato un amore?

Andrea Iannone e Lucrezia Lando sempre più vicini. La coppia, tra le protagoniste di Ballando con le stelle sembra essere sempre più affiatata ma non solo sul ballo. Nonostante le critiche di qulche esponente della giuria i voti sono buoni; reduci dalla vittoria per l'esibizione improvvisata, guadagnano quindi una buona postazione, ma al pubblico non è sfuggito l'ennesimo sguardo di intesa.

La coppia dopo il malore di lui la scorsa puntata torna in pista con un ballo molto intenso che conquista il pubblico, alla fine del quale le loro bocche sembrano quasi sfiorarsi (e non è nemmeno la prima volta che accade). Tra i due sembra esserci una grande intesa e anche una grande attrazione fisica. Nel dibattito a fine esibizione persino i giudici lanciano una frecciatina a riguardo definendo i due come una coppia di sposini.

Giunti oramai alla sesta puntata, la giuria si aspetta qualcosa di più dal campione di motociclismo però e glielo fa notare. Iannone mostra ancora troppa insicurezza è come se fosse “ingessato” in un ruolo che non lo stimola più di tanto. Forse si è arrivati al giro di boa in cui la Lando dovrà sfoderare tutte le sue abilità di insegnanti e portare al podio il motociclista.

