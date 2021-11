Ballando con le Stelle, Anastasia Kuzmina: «Io e Federico Fashion Style non ci siamo parlati per 3 giorni»

A Ballando con le Stelle si è arrivati alla quarta puntata e Anastasia Kuzmina svela un retroscena che riguarda il partner Federico Fashion Style. La performance di questa sera ha convinto i giudici perché dimostra un enorme progresso, ma c'è chi chiede qualcosa in più a livello tecnico e chi vorrebbe un'apertura emotiva maggiore. La ballerina confessa: «Non ci siamo parlati per tre giorni».

Ballando, Sandra Milo con Angelo Madonia in un omaggio a Federico Fellini.

Ballando con le Stelle, Anastasia e Federico Fashion Style

Questa sera i due si sono esibiti in un tango che è stato molto apprezzato, ma non sono mancati i suggerimenti per migliorare. «La prossima volta voglio vedere anche delle prese», gli è stato chiesto. «Questo non ce la faccio, non ho la forza», la risposta dell'imprenditore, mentre Anastasia prima di essere zittita con ironia confessa: «Per questo motivo non ci siamo parlati per tre giorni».

Ballando con le Stelle, Anastasia e Federico Fashion Style

Nonostante alcuni limiti, il percorso di Federico Lauri continua e il progresso è palese per la giuria. Per Selvaggia Lucarelli, tuttavia, non riesce a essere un vero personaggio televisivo e dovrebbe mostrare qualcosa di sé.

