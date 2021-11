Ballando, Valeria Fabrizi a Federico Fashion Style: «Noi anziani avvantaggiati? Ci metto tanto impegno»

Valeria Fabrizi ospite a Oggi è un altro giorno racconta la sua vita e la sua carriera facendo riferimento anche alla sua esperienza a Ballando con le stelle. Ammette di aver sviluppato grazie a questo programma una certa competitività che non le apparteneva prima nella vita, spiegando che proprio grazie alla trasmissione ha potuto esprimere anche la sua sensualità non sempre manifesta.

Nel corso della puntata viene mandata in onda un'intervista di Federico Fashion Style alla fine del programma che dice che i più anziani sono avvantaggiati e la Fabrizi replica: «Io non mi sento avvantaggiata, io lavoro sodo e mi impegno tanto, come si è sempre impegnato tanto Memo, certo ho dei limiti fisici, non posso fare troppe acrobazie che rimango lì, ma non penso di essere avvantaggiata dal tipo di categorie scelte».

Memo annuisce e poi la Fabrizi ammette che c'è un rapporto speciale con lui e confessa: «Io e lui in passato abbiamo avuto una frequentazione, poi però le cose non sono andate, ma è rimasto un grandissimo affetto». Serena Bortone coglie al balzo la dichiarazione e chiede cosa abbia impedito la nascita dell'amore ma i due serenamente non danno una spiegazione affermano solo che evidentemente le cose dovevano andare così.

Valeria nel corso della puntata ricorda una vita familiare difficile con un padre violento che ha spesso alzato le mani su sulla madre. Un ricordo emerso anche durante Ballando, programma che l'ha aiutata anche in questo senso: «Mi ha aiutato a vivere le emozioni, ad esprimerle».

