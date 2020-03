Ballando con le Stelle, lo stop è definitivo ma i maestri di ballo fanno compagnia ai fan con i tutorial

di Silvia Natella

Ballando con le stelle di nuovo rinviato? Brutte notizie per Milly Carlucci​

Ultimo aggiornamento: Venerdì 20 Marzo 2020, 16:51

non può andare in onda a causa dell'emergenza, ma vuole stare vicino ai fan come può. Per questo da tre giorni sullecondotto dasono apparsi idegli insegnanti di ballo. Si tratta di tutorial per il riscaldamento muscolare e per muoversi al ritmo di musica. A esordire suinaugurando quest'attività, è stataPoi è toccato ae ama arriveranno i video di tutti i personaggi che abbiamo imparato a conoscere nel corso di tutte le edizioni. I ballerini sono rigorosamente a casa loro e si filmano mentre fanno riscaldamento muscolare e invitano chi li segue a fare altrettanto. Non possono fare altro, perché i palinsesti televisivi sono cambiati in piena emergenza e non avrebbe avuto senso trasmettere un programma che si basa sul contatto e la vicinanza dei protagonisti.L’inizio del programma era inizialmente previsto a fine marzo, poi era slittato proprio in seguito all’emergenza coronavirus. Ora la drastica decisione al vaglio di Viale Mazzini con lo stop definitivo. Ballando con le Stelle, dunque, dovrebbe saltare un’edizione, dando appuntamento alla prossima stagione tv.è intervenutain un collegamento via Skype e ha annunciato l'iniziativa dei maestri di Ballando. «Presto - ha aggiunto - ci saranno anche sessioni di allenamento per i bambini». E intanto anche la giuratasi dà da fare e lancia l'iniziativa "Io ballo da sola".