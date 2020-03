Coronavirus, Ballando con le Stelle sospeso, l'annuncio di Milly Carlucci: «Ci vedremo presto». Ecco quando

di Ida Di Grazia

Ultimo aggiornamento: Venerdì 13 Marzo 2020, 12:06

Le misure sempre più stringenti prese dal Governo per combattere il propagarsi delfermano anche. Come per i, il palinsesto Rai si adegua e deve rinunciare ai suoi programmi di punta.Ancora cambiamenti nel palinsesto rai a seguito delle nuove direttive del governo per contenere laNonostante nei giorni scorsi le prove con vip e ballerini sono proseguite utilizzando tutte le accortezze del caso,è stato sospeso a data da destinarsi.salvo nuovi sviluppi,L'annucio arriva direttamente da Milly Carlucci che pubblica un video sui social in cui annuncia: «Il nostro studio è quasi pronto ed è sempre un’emozione stare qui, ma essendo sensibili alle richieste del Presidente Del Consiglio Giuseppe Contedi ballando con le stelle eVogliamo attenerci scrupolosamente a tutte le regole di sicurezza consigliate dal Ministero della Salute . La cosa più importante, in questo momento è rimanere a casa e prenderci cura della nostra salute.».