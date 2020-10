Ballando con le Stelle, Elisa Isoardi e Raimondo Todaro di nuovo insieme. E arriva un bacio

Ultimo aggiornamento: Sabato 3 Ottobre 2020, 22:59

Elisa Isoardi e Raimondo Todaro sono di nuovo insieme dopo il ricovero in ospedale al Gemelli di Roma del ballerino che si è rimesso e può continuare la sfida danzante del sabato sera di Rai Uno.: «Adesso sto molto bene e sono pronto a ricominciare». Ricordiamo che, causa dell'assenza di Todaro, la conduttrice tv ha dovuto affrontare l'ultima prova in pista da sola, cavandosela egregiamente. Ma adesso il maestro Raimondo è tornato e la coppia è più affiatata che mai.Dalle immagini sembra evidente anche se la Isoardi in settimana ha smentito il flirt. «Se succederà - ha dichiarato ad un settimanale Chi - sarà dopo Ballando»