Ballando con le Stelle, telefonata di Cassini alla Lucarelli. Eleonora Daniele non ci sta: «Servono provvedimenti»

Selvaggia Lucarelli ha rivelato di aver ricevuto una telefonata da Dario Cassini durante Ballando con le Stelle ed è scoppiato il caso. La vicenda in questione è stata ripresa anche da Eleonora Daniele che a Storie Italiane ha fatto un pubblico appello a Milly Carlucci, chiedendo che vengano presi dei provvedimenti nei confronti del concorrente che avrebbe agito in modo poco corretto.

La Daniele ha chiesto di sanzionare l'attore comico che, stando a quanto riportato dalla Lucarelli in puntata, l'avrebbe chiamata poco prima della diretta per concordare voti e battute. La giurata, ben lontana da essere una persona che tace le scorrettezze, ha ovviamente detto cosa era successo lasciando tutti senza parole, conduttrice inclusa. Il comportamento è stato giudicato molto grave anche dalla Daniele che ha chiesto a Mariotto se sono previsti dei provvedimenti, ma il giurato non ha saputo rispondere, così è stata la conduttrice di Storie Italiane a chiedere in modo ufficiale che venga penalizzato Cassini.

A Storie Italiane Alessandra Tripoli e Giada Lini, rispettivamente ballerine di Enrico Montesano e Gabriel Garko, hanno precisato che Lucrezia Lando, l’insegnante di danza di Dario Cassini era all’oscuro di tutto, tanto che dopo che è esploso il caso si è presentata dietro le quinte piuttosto mortificata. Ci si chiede se verranno presi provvedimenti, ma probabilmente non sarà fatto nulla, visto che di fatto Cassini è ancora in gara. L'attore subito dopo lo scandalo si è detto pronto a ritirarsi, ma sul caso ancora nessuno si è pronunciato in modo ufficiale.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 7 Novembre 2022, 13:59

