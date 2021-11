Ballando, il cast dello show di Milly Carlucci a "Oggi è un altro giorno": i retoscena mai raccontati

Alvise Rigo e Tove Villfor ospiti di Serena Bortone a “Oggi è un altro giorno”. Alvise Rigo e Tove Villfor fanno parte del cast del talent di Milly Carlucci “Ballando con le stelle”.

Alvise Rigo e Tove Villfor a "Oggi è un altro giorno"

Alvise Rigo, protagonista di “Ballando con le stelle” ospite di Serena Bortone ha parlato della sua infanzia: «Da piccolo mi prendevano in giro – ha raccontato - delle volte si incappa nella cattiveria del gruppo. Io ero molto magrolino e sono diventato alto abbastanza tardi, io stavo al gioco ma ne risentivo. Ero un nerd, poi mi sono consolato con lo sport che mi faceva passare la tristezza. Mi ha aiutato anche quando finivano le storie d’amore con le ragazze con cui mi fidanzavo, alcune mi hanno fatto soffrire molto. Recentemente ho pianto, è scomparsa mia nonna, li primo parente che mi lascia, la prima perdita dolorosa. E’ stata un po’ una liberazione per lei però perché era malata ed è venuta a mancare con tutta la famiglia intorno».

Riguardo al talent di Milly Carlucci, Alvise ha confessato che Tove con lui usa un trucco molto particolare: «Per farmi stare dritto con la schiena, per aiutare la postura del Walzer, lei in allenamento mi tira sempre i capelli... E non è piacevole».

