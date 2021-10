Ballando, Al Bano si ritira: niente spareggio. Milly Carlucci: «Il tuo gesto generoso e meraviglioso»

Ballando con le Stelle, a sorpresa arriva il ritiro di Al Bano. Il cantante, che aveva fatto notevoli progressi, ha deciso di dare forfait a causa dell'infortunio che ancora tormenta la ballerina professionista Oxana Lebedew.

Nonostante l'infortunio di Oxana, Al Bano era decisamente migliorato rispetto alle prime uscite. Il cantautore pugliese ha però deciso di ritirarsi proprio per non pregiudicare la salute della ballerina professionista con cui era in coppia. Da due settimane, Oxana Lebedew è tormentata dal problema al piede e nel corso della puntata di ieri è arrivata la decisione di Al Bano, che cambia tutto.

In studio l'annuncio di Al Bano ha spiazzato tutti e Milly Carlucci ha commentato così: «Il tuo è un gesto generoso e umanamente meraviglioso, a questo punto non ci sarà lo spareggio». Con il ritiro di Al Bano, infatti, si salvano dall'eliminazione le due coppie che avrebbero dovuto affrontarsi nello spareggio: Fabio Galante-Giada Lini e Memo Remigi-Maria Ermachkova.

Nella terza serata stagionale di Ballando con le Stelle, i migliori sono stati senza dubbio Federico Fashion Style, Morgan e Arisa. Quest'ultima, tra l'altro, ha ballato nonostante un infortunio al piede. La giuria ha quindi poi assegnato i punti a tutti i concorrenti. Ecco com'è andata ai vip in gara:

1) Federico Fashion Style: 41 punti

2) Morgan, Arisa: 40 punti

3) Valeria Fabrizi: 39 punti

4) Alvise Rigo: 38 punti

5) Al Bano, Andrea Iannone: 35 punti

6) Sabrina Salerno, Fabio Galante: 33 punti

7) Bianca Gascoigne: 31 punti

8) Memo Remigi: 30 punti

