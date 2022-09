Bake Off Italia, Daniele si ritira dopo la prima puntata: «Mia madre sta male, devo andare da lei»

Non è iniziata nel migliore dei modi la nuova edizione di Bake Off Italia, in onda tutti i venerdì su Real Time alle 21.20. Almeno non per Daniele, il nuovo concorrente catanese che dopo la brillante performance della prima puntata ha dovuto dire prematuramente addio allo show più dolce che ci sia.

Il quarantenne siciliano, di professione bancario, è stato costretto a ritirarsi per i sopraggiunti problemi di salute della madre che l'hanno convinto a tornare a casa per accudirla e starle vicino. Non senza rammarico l'aspirante pasticciere ha dovuto salutare gli altri concorrenti, i giudici e naturalmente la padrona di casa, Benedetta Parodi, che l'ha invitato a ripresentarsi alla prossima edizione del programma.

Felicemente sposato con una figlia, che a detta del concorrente è «il giudice più severo dei suoi dolci», Daniele è un grande appassionato di cucina. «La mia passione per la pasticceria nasce sin da piccolo da quando con la mia nonna preparavamo la crema pasticceria – racconta –. Tutto il mio tempo libero lo passo ad acquisire nuove conoscenze. Ho svariati lobbies nella vita, a me piace costruire qualcosa che funziona e per questo che ho costruito una cella di lievitazione».

Sopra ogni cosa, il suo sogno resta però quello di aprire una pasticceria tutta sua in Francia. E chissà che il prossimo anno non riesca a realizzare questo desiderio.

