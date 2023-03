Rivoluzione Back to School: conduce Federica Panicucci. Aldo Montano, Pierpaolo Pretelli, Soleil Sorge tra i vip sotto esame. Ecco tutto il cast

Prossimamente, in prima serata, torna “Back to school”, il programma di Italia 1 che farà rifare l’esame di quinta elementare a una classe d’eccezione. Grande novità della seconda edizione la conduzione di Federica Panicucci, che costringerà i Ripetenti vip a tornare sui banchi di scuola. Ecco chi saranno i primi 18 vip che torneranno a scuola.

Rivoluzione Back to School: conduce Federica Panicucci. Aldo Montano, Pierpaolo Pretelli, Soleil Sorge tra i15 vip sotto esame. Ecco tutto il cast

La novità

Grande novità di questa nuova edizione di “Back to school”, in arrivo su Italia 1, la conduzione di Federica Panicucci, che costringerà personaggi della tv, musica e sport, chiamati i Ripetenti, a mettersi in gioco e a tornare sui banchi di scuola.

Il Cast

Tra i big che hanno deciso di mettersi in gioco, ci sono tanti ex gieffini. In tutto saranno in 30 ma al momento sono stati svelati i primi alunni speciali: Awed, Ivan Cattaneo, Carmen Di Pietro, Raffaella Fico, Gigi e Ross, Mietta, Aldo Montano, Francesco Pannofino, Pierpaolo Petrelli, Riki, Soleil Sorge, Natasha Stefanenko, Jo Squillo, Ricky Tognazzi, Walter Zenga, Michele Cucuzza e Gabriele Cirilli.

Come funziona il programma



I Maestrini, 13 bambini, cercheranno di guidare nello studio e nell’apprendimento i Ripetenti e organizzeranno le lezioni per preparare la classe su tutto il programma delle elementari, in particolare sulle materie che saranno poi oggetto d’esame.

La Commissione, composta da cinque autentici maestri elementare, al termine di ogni puntata sottoporrà i Ripetenti all’esame finale. Gli esaminandi potranno essere “promossi” o “rimandati” alla puntata successiva. Nell’aula magna in cui avrà luogo l’esame saranno invitati anche parenti e amici dei Ripetenti: un pubblico pronto a esprimere le proprie reazioni davanti alle performance, sia successi sia figuracce, degli esaminandi.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Marzo 2023, 15:41

