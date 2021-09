Rai1, la prima stagione di “Azzurro. Storie di mare” con Beppe Convertini si conclude in Liguria

Domenica 5 settembre, dopo il grande successo di ascolti tra il 18 e il 19% di share delle prime tre puntate, alle 9.40 su Rai1 arriva il quarto e ultimo appuntamento con il programma condotto da Beppe Convertini.

“Azzurro. Storie di mare” dedicherà la quarta e ultima puntata - in onda domenica 5 settembre alle 9.40 su Rai1 - alla Liguria, mostrandone la magnificenza degli scenari marini di questa regione, raccontando le tante potenzialità di località come Santa Margherita Ligure, Portofino e San Fruttuoso e tante altre ancora, oltre al carisma della loro gente. Sarà un viaggio avvincente alla scoperta di una terra che non smette mai di regalare nuovi motivi di ammirazione, stupore e meraviglia. Il Team Azzurro ci porterà all’interno dell’acquario di Genova. Beppe Convertini, inoltre, incontrerà uno spezzino doc: lo scrittore e conduttore Carlo Massarini. Gran finale con l’esibizione della banda di presidio del Comando Marittimo Nord, diretta dal Maestro Vito Ventre, sulle note dell’Inno di Mameli e dell’Inno dei Sommergibilisti. Azzurro. Storie di mare” è realizzato in collaborazione del CNR e dell’Arma dei Carabinieri.

