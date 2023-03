"Avanzi il prossimo", il primo programma tv contro lo spreco alimentare

‘Avanzi il prossimo’ è il primo programma tv dedicato interamente al recupero del cibo e alla lotta contro lo spreco alimentare, in cui la cucina s’intreccia all’economia e alla “cultura dello scarto’. Una gara culinaria, in otto puntate, tra istituti alberghieri italiani, condotta da Tinto e Fede (Nicola Prudente e Federico Quaranta), in onda su Tv2000 a partire dal 1 marzo, il mercoledì in prima serata. La giuria è composta dallo chef Cesare Marretti e della esperta di cucina Anna Moroni, più un terzo giudice che cambia di volta in volta, legato al tema di puntata. La scuola vincitrice avrà la possibilità di frequentare un master presso l’accademia di uno chef con tre stelle Michelin che verrà svelata nel corso della semifinale del programma.

“Il tema della cucina negli ultimi anni – dichiara il direttore di Tv2000, Vincenzo Morgante – si è ampiamente diffuso nel panorama televisivo. Oggi in quasi tutte le reti tv è presente almeno un programma con chef, fornelli e pietanze. Abbiamo una sorta di ‘inflazione culinaria’. Per questo ci siamo posti il dubbio se anche noi dovevamo inserirci in questo filone con una nostra proposta. La cucina significa identità di un popolo, cultura, economia e tradizione. Purtroppo diffusamente in diversi programmi è stata banalizzata. La nostra è una televisione che cura con attenzione i contenuti e non potevamo sprecare le nostre risorse accodandoci o banalmente inserendoci in questo andazzo televisivo. È un tema però che ai telespettatori piace e allora ci siamo sforzati di offrire una proposta originale che tenesse conto degli insegnamenti e degli inviti di Papa Francesco, tendendo ben presente che gli altri spettacoli tv offrono quasi sempre ricette inarrivabili o inavvicinabili per la gente comune perché spesso troppo elaborate e con ingredienti costosissimi”.



