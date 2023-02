Aurora Ramazzotti, incinta allo show Michelle Impossible: «Altro giro, altra corsa»

di Redazione web gossip

Tutto pronto per Michelle Impossible. Anche Aurora Ramazzotti. Nonostante il pancione e la gravidanza agli sgoccioli, Aurora non ha rinunciato al Roast show, il suo spazio all'interno dello show della madre Michelle Hunziker che lo scorso anno è stato molto apprezzato. La figlia di Eros ha pubblicato su Instagram un post che conferma la sua presenza domani nella seconda edizione dello show in prima serata su Canale 5: «Altro giro, altra corsa» scrive la futura mamma.

«Domani, prima serata su canale 5 va in onda #MichelleImpossibleAndFriends, non posso postare le foto che vorrei perché non voglio spoilerare ma… consiglio vivamente la visione» scrive Aurora sotto il post, entusiasta dello show che vedrà protagonisti entrambi i genitori. Infatti, è confermata anche la presenza, nuovamente, di Eros. A testimoniarlo è anche un video pubblicato da Michelle sulla sua pagina Instagram in cui spuntano diversi volti noti e di famiglia, tra cui l'ex marito.

La gravidanza

Occhi puntati sulla gravidanza di Aurora. La figlia di Michelle Hunziker è ormai prossima al parto e il pancione, giunto all'ottavo mese, è diventato “esplosivo”: più volte l'influencer ha scherzato sulle sue nuove forme fisiche modificate dalla gravidanza. E ogni volta c'è da ridere. Come nel breve video condiviso con i follower in cui riprende il pancione da una prospettiva diversa e totalmente inedita, regalando un ennesimo siparietto divertente.

La lunga attesa

Pochi giorni fa, Aurora aveva confessato ai follower che la sua attesa sembra ormai essere infinita, soprattutto ora che manca sempre meno al parto. «Secondo me è come quando vedi un bambino, un figlio di amici, una volta l'anno, ti sembra cresciuto tantissimo rispetto all'ultima volta che lo hai visto. Credimi se vedessi quel bambino tutti i giorni non ti renderesti conto della sua crescita», questa la riflessione di Aurora sulla gravidanza e sul pancione sempre più “ingombrante”.

