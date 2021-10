Aurora Ramazzotti e Alvin al timone di Mistery Land, il nuovo programma di Italia Uno in onda da lunedì 4 ottobre

S'intitola Mystery Land il nuovo programma che partirà lunedì 4 ottobre, in prima serata su Italia Uno. Al timone, la coppia inedita formata da Alvin ed Aurora Ramazzotti, figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, che ritornano in video dopo alcuni mesi di assenza.

Al centro del nuovo format, i fenomeni che la scienza non ha ancora né compreso né classificato. L’obiettivo è cercare di analizzare e approfondire eventi inspiegabili al confine del soprannaturale. Con una domanda sempre accesa: quale verità si nasconde dietro a una leggenda?

I conduttori, che non hanno legami stretti con la scienza, la storia e con l’archeologia, saranno in sintonia con lo stile e i punti di vista del pubblico della rete giovane di Mediaset. Dallo studio di Mystery Land con scenografie steampunk (fantascientifiche ma con richiami estetici Ottocenteschi), Alvin e Aurora lanceranno il reportage in esterni di ogni puntata di cui saranno essi stessi protagonisti. Ogni settimana sarà affrontato un mistero sempre diverso ascoltando testimoni dei vari casi ed esperti di settore.

Il programma sarà trasmesso per sei puntate, ogni lunedì sera salvo repentini cambiamenti in palinsesto.

Aurora Ramazzotti torna sul piccolo schermo nonostante gli ultimi anni trascorsi in radio, come speaker. La 24enne ha debuttato a Sky, come inviata di X Factor. Qualche tempo fa ha lavorato accanto alla madre Michelle Hunziker in Vuoi scommettere su Canale 5. Nell’estate 2020 Aurora è stata inviata di Ogni Mattina, il programma di Adriana Volpe su Tv 8.

Alvin torna in tv con Mystery Land dopo due anni di assenza. L’ultima esperienza sul piccolo schermo risale al 2019, a Eurogames su Canale 5 con l’amica Ilary Blasi. In precedenza Alvin ( Alberto Bonato) è stato per un lungo periodo inviato dell’Isola dei Famosi.

Ultimo aggiornamento: Domenica 3 Ottobre 2021, 16:32

