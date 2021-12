Gli auguri di Natale dei Vip: Sabrina Salerno la "smemorata", la foto impossibile di Federica Pellegrini e Bebe Vio "renna" (ma non ci sono solo loro)

Vip e personaggi che a Nordest hanno postato gli auguri su Facebook e Instagram per amici e follower, sono tanti e tutti simpatici! E allora vediamoli insieme.

I post dei vip per Natale

Federica Pellegrini e la foto... in posa

Riuscire con quattro cani a mettersi in posa per scattare una bella foto di Natale? Impossibile, lo ha capito anche la regina del nuoto, quella che la parola impossibile non la conosce proprio. Ed ecco Federica Pellegrini che da Verona posta l'immagine su Instagram insieme al compagno Matteo Giunta.

La confessione di Sabrina Salerno

Direttamente da Mogliano Veneto la show girl "confessa" il 24 dicembre di non aver ancora fatto l'albero a casa e cerca assistenti. Sicuramente gli avrà trovati!

Bebe Vio in versione renna!

Bebe Vio non riesce proprio a stare ferma e per Natale si è inventata un gioco tutto nuovo: la renna acchiappa cerchi! La campionessa paralimpica ha indossato le corna e ha postato su Facebook un bel video dove si cimenta in questo nuovo... sport.

Alessandro Del Piero e le feste in famiglia

Natale è famiglia, lo scrive nero su bianco il campione Alessandro Del Piero, in un post Facebook dove appare insieme ai suoi cari. L'albero è gigantesco, i pacchi sotto anche, chissà cosa avrà donato e ricevuto in nostro calciatore del cuore?

Roberto Baggio e il cassetto dei ricordi

Il Divin codino posta ricordi a profusione nella pagina Facebook, il più divertente è sicuramente quello dove appare in copertina sul Guerin Sportivo insieme a Totò Schillaci.

Mauro Corona, tra filastrocche e invettive

Lo scrittore di Erto e Casso non si dimentica di fare gli auguri il 24 con una filastrocca e una foto decisamente simpatica, ma il 25 cambia decisamente umore, con un post amaro e contro il consumismo delle feste dedicato alla classe politica: "Cari, ma poco amati, politici (tutti), vorrei chiedervi con che coraggio consumate i vostri cenoni Natalizi e Capodannisti, quando c'è gente senza lavoro, senza paga, senza speranza, per chiusure di fabbriche, delocalizzazioni, lavoro assente, aumento di povertà e altre cosette che conoscete bene? Il rispetto chiederebbe un vostro prolungato digiuno" (lo trovate qui).

Renzo Rosso e Babbo Natale

Un post su Instagram per il patron della Diesel Renzo Rosso, che in questo modo augura a tutti buon Natale e felice anno nuovo.

Red Canzian in musica

Un augurio social anche per Red Canzian, il cantante dei Pooh che vive in provincia di Treviso, che il 24 dicembre ha postato una sua performance live del famosissimo brano Happy Xmas (War Is Over) di John Lennon (lo trovate qui).

Ultimo aggiornamento: Domenica 26 Dicembre 2021, 12:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA