Augias lascia la Rai, condurrà la Torre di Babele su La7. Fiorello: «Tutta l'ignoranza sta rimanendo nella tv di Stato»

Addio di Corrado Augias alla Rai: entra a far parte della squadra di La7 nell'ambito di un accordo biennale con la Tv del Gruppo Cairo Communication. Lo ufficializza la stessa emittente, dopo che la notizia è stata anticipata dal giornalista in un'intervista al Corriere della Sera. Da lunedì 4 dicembre in prima serata, nel nuovo programma dal titolo La Torre di Babele, Augias affronterà un tema storico in relazione all'attualità e al mondo contemporaneo. La7 - sottolinea la nota - rafforza così, ulteriormente, la sua offerta di intrattenimento culturale.

Le parole di Fiorello

«Su La7 ormai c'è solo cultura. Se n'è andato anche Augias, stanno tutti lì. Augias, Gramellini, Barbero, Cazzullo. Appena metti su La7 ti arriva una laurea a casa. Tutta l'ignoranza sta rimanendo in Rai. Siamo l'ignoranza artificiale». Così Fiorello ha ironizzato, nella prima puntata di 'Viva Rai2' in onda stamattina su Rai2, sulla notizia del passaggio di Corrado Augias dalla Rai a La7.

