Attacco al Potere, terroristi attaccano la Casa Bianca e rapiscono il Presidente.

Attacco al potere: La Trama

Attacco al potere, il cast degli attori

ATTACCO AL POTERE, IL TRAILER

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Che succede se un gruppo di terroristi decide di attaccare il cuore della democrazia americana, la? E’ quanto accade nell’action movie, in ondain cuiè il presidente degli Stati Uniti d'America Benjamin Asher, che dopo la morte della moglie, cerca, nonostante i gravosi impegni presidenziali di stare vicino al figlio.In quell’incidente stradale, l’agente Mike Banning - interpretato da- addetto alla sicurezza del Presidente, soccorre solamente lui e non la First Lady, che perde la vita. A causa di quanto accaduto, viene rimosso dall’incarico ed assegnato ad un lavoro di ufficio. Mesi dopo, in occasione della visita del primo ministro della Corea del Sud alla Casa Bianca, inizia l’attacco dal cielo e poi da terra di un commando di cui non si conosce l’origine e che in poco tempo neutralizza le guardie, riuscendo a penetrare nell’edificio presidenziale. Banning, nonostante l’allontanamento dal Presidente, col quale aveva un rapporto di stima reciproca, riesce ad entrare nella struttura nel tentativo di trarre in salvo il Capo del governo e suo figlio che vive nella casa.Oltre all’attore scozzese Gerard Butler, divenuto noto al grande pubblico grazie a, il cult che raccontava la guerra leggendaria tra Atene e Sparta, anche Aaron Eckart eche in Attacco al potere interpreta il Presidente della Camera in contatto con l’agente per coordinare la sua azione di salvataggio. Alla regia Antoine Fuqua, regista specializzato nel cinema action che negli ultimi anni ha diretto pellicole interessanti: da Training Day, con(che vinse l’Oscar) a Southpaw con Jake Gyllenhall e I magnifici Sette, il remake del celebre western.Il film uscito al cinema nel 2013 è costato circa 70 milioni di dollari ed ha avuto un buon successo, tanto che è uscito un sequel nel 2016, con lo stesso cast e in agosto è prevista l’uscita americana del terzo film, che dovrebbe concludere la trilogia.