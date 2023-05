Asia Argento, confessione choc a Verissimo: «Ho toccato il fondo, ora basta droghe e alcol»

di Redazione web gossip

Asia Argento, ospite a Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin, ha raccontato fase per fase il periodo della sua rinascita in cui l'attrice ha avuto la meglio sulle sue fragilità. «Dopo la morte di mia mamma ho toccato il fondo. Da quel momento ho trovato la forza per andare avanti e risalire. Sono 23 mesi che non tocco alcol e droghe», ha spiegato l'attrice.

Il racconto di Asia Argento a Silvia Toffanin

Asia Argento ha cercato di spiegare alla conduttrice cosa l'ha aiutata a farla uscire dal tunnel. «Penso che tu non mi abbia mai visto così bene.

La dipendenza da alcol e droghe

Asia Argento ha spiegato che il suo percorso è iniziato due anni fa ma sta continuando. «Ovviamente niente alcol ma anche niente droghe. La dipendenza è una vera e propria malattia: o ce l'hai o non ce l'hai. Inizi con uno spinello e poi passi a droghe più pesanti. Hai l'illusione di avere il controllo, di poter bere un bicchiere come fanno gli altri, ma non è così», ha spiegato l'attrice.

