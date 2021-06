Su Leggo.it le ultime novità. Asia Argento , il dramma segreto a Verissimo: «Mi riempiva di botte. Poi...». Silvia Toffanin scoppia in lacrime. Oggi, a Verissimo - Le storie è andata in onda l'intervista-verità alla figlia di Dario Argento, che ha raccontato la sua dolorosa infanzia.

Ecco le sue parole: «Mia madre mi picchiava quando ero piccola, come se fossi la più forte tra le mie sorelle e potessi sopportare. Mi cacciava di casa a nove anni con il gatto e io andavo da mio padre. Si erano separati. Mia sorella Anna è morta per un incidente stradale. Aveva sofferto di anoressia, aveva sofferto molto. Vedermela strappata via da un incidente stradale fu inimmaginabile. Mia sorella Fiore in quel momento è stata come mia madre. Mi è venuta una grande depressione e sono stata sei mesi a letto a 19 anni».

Asia parla poi della riconciliazione con la mamma e della sua prematura scomparsa lo scorso novembre: «Quando sono nati i miei figli, lei è diventata nonna e ha dato a loro quello che non ha dato a me. Le ho perdonato tutto, è morta lo scorso novembre a settant'anni. Ha avuto un'ischemia, non si muoveva e si è impuntata per non vivere più. Quando l'ho vista l'ultima volta, le ho detto che le perdonavo tutto. Non c'è dolore più grande». Silvia Toffanin scoppia in lacrime: «Sei dolce Asia».

