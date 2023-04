Ascolti Tv weekend pasquale, Canale 5 sugli scudi, su Rai1 boom di Papa Francesco

Ascolti tv weekend di Pasqua 7-9 aprile 2023 in prima serata Venerdì su Rai1 il Rito della Via Crucis, in onda dalle 20:59 alle 22:31, ha conquistato una media di 3.799.000 spettatori pari al 20.2% di share. Su Canale5 l’ultima puntata di Felicissima Sera All Inclusive con Pio e Amedeo, dalle 21:45 alle 00:51, chiude in bellezza 2.884.000 spettatori con share del 21.3%. Al sabato Amici su Canale 5 (27.1% – 3,8 milioni) surclassa Il Cantante Mascherato su Rai1 che scende al 15.5% e sotto i 2 milioni (1,8) di spettatori di media. Ancora un successo in prima serata per Canale5 anche nella domenica di Pasqua con Lo Show dei Record che vince col 18.5% (2,86 mln) superando il film di Rai1 Amici per la pelle 12.9% (2,23 mln). Su Rai3 Il Borgo dei Borghi 1.209.000 e 7.5%. Su Rai2 N.C.I.S. 1.069.000 (6%), N.C.I.S. Hawai’i 1.186.000 (6.7%) e N.C.I.S. Los Angeles 1.152.000 (7.2%). Così i classici della serata: su Italia1 Il ciclone 999.000 pari al 5.7%. Su Rete4 Il piccolo lord 1.082.000 (6.4%). Su La7 Lo Hobbit Un viaggio inaspettato 390.000 e 2.6%. Su Tv8 Robin Hood Principe dei ladri 476.000 (3.1%). Sul Nove Little Big Italy 351.000 spettatori (2%). Nel daytime da segnalare al mattino l’ottimo risultato di Rai1 con la Santa Messa al 30.7% (2.285.000 spettatori) e la Benedizione Urbi et Orbi al 35.2% (3.061.000 spettatori). Al pomeriggio su Rai1 Domenica In 1.582.000 con il 18.3% nella prima parte, 1.482.000 e 16.6% nella seconda, 1.398.000 e 15.7% nella terza. A seguire Da Noi… A Ruota Libera 1.367.000 con il 14.1%. Su Canale5 Verissimo 1.853.000 (20.7%) nella prima parte e 2.161.000 (21.5%) nei Giri di Valzer. Su Rai2 la Parigi-Roubaix di ciclismo 994.000 pari all’11.1% di share.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 10 Aprile 2023, 11:50

