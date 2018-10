Sabato 13 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:13 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Giovedì e venerdì sera targato Raiuno con i successi di tappa della fiction Non dirlo al mio capo con Vanessa Incontrada e di Carlo Conti con Tale e Quale Show (4,4milioni di spettatori pari al 21% di share). Il doppio di Solo su Canale 5 Solo. Exploit di Retequattro in prima serata con Quarto Grado (1.536.000 spettatori con l’8,6% di share) e a seguire Gran tour d’Italia al 6,1%.Su Rai3 Il Principe Abusivo non va oltre il 5,3%, poco più Criminal Minds su Raidue (4,5%) e Insieme per Forza su Italia 1 (4,2%). Bene Zoro con Propaganda Live su La7 che sfiora il milione di media (943.000 spettatori e share del 5,2%) e sul Nove Fratelli di Crozza con 1.238.000 spettatori (5,2%). Serata positiva anche per Tv8 con X Factor 2018 – Le Audizioni (4,2%).All'ora di cena Stasera Italia (5,2% nella prima parte e 5% nella seconda), mentre su La7 Otto e Mezzo 1.894.000 spettatori (8%). A mezzogiorno ottima performance per La7 con l'Aria che tira (7,1% nella prima parte). Su Canale 5 Forum di Barbara Palombelli arriva a 1.329.000 telespettatori con il 17,2%. Al pomeriggio boom di Uomini e Donne Speciale (oltre 3 milioni la media spettatori e il 25% di share). In seconda serata il venerdì fa bene a Matrix (8,3%).