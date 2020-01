di Marco Castoro

Ascolti Tv di ieri martedì 7 gennaio 2020. Su Rai1 il film commedia Non c’è Più Religione è stato visto da una media che ha superato i tre milioni e mezzo di spettatori pari al 15,4% di share. Su Italia 1 il primo appuntamento con La Pupa e il Secchione e Viceversa è stato seguito da oltre 2 milioni e mezzo di media spettatori, con il 13,1% Su Canale 5 la prima tv del film Quando un Padre 2,2 milioni e il 10,7% di share. Su Rai2 la prima puntata de Il Molo Rosso 2 3,3%. Su Rai3 Carta Bianca 1,2 milioni e 6%. Su Rete4 Fuori dal Coro un milione e 5,4%. Su La7 diMartedì 1,3 milioni e 6,2%. Su Tv8 Hancock 1,8%. Sul Nove Redemption Identità nascoste 2,1%.

Nella fascia Access Prime Time Amadeus sfiora i 6 milioni su Rai1 con I Soliti Ignoti (22,5%). Su Canale 5 Striscia la Notizia quasi 4,9 milioni con uno share del 18,3%. Su Rai2 Tg2 Post 4,3%. Su Italia1 CSI Miami 4,6%. Su Rai3 Un Posto al Sole 6,8%. Su Rete4 Stasera Italia 5,1%. Su La7 Otto e Mezzo 6,3%. Su Tv8 Guess My Age 2,5%. Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 1,7%.



Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 5.645.000 spettatori (26,3%). Su Canale 5 Avanti un Altro 4.237.000 (20,3%).



Mercoledì 8 Gennaio 2020, 12:25

