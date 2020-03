Ascolti Tv venerdì 6 marzo 2020, share in crescita per i talk

Ascolti Tv venerdì 6 marzo 2020. Il Coronavirus fa bene ai programmi di informazione che crescono negli ascolti. I tiggì, i talk dell’ora di cena, quelli in prima e in seconda serata sono saliti con lo share. Porta a Porta viaggia oltre il 15%, anche lo Speciale in prima serata di ieri sera si è difeso a denti stretti (14,1%) contro gli Amici di Maria De Filippi 19 (19,9%). Da Porro a Del Debbio, da Giletti, Formigli, Giordano e Zoro tutti hanno incrementato il pubblico. Perfino la Berlinguer ha avuto un acuto riuscendo – caso assai raro – a superare Floris.



Ma è risaputo quando ci sono le emergenze il telespettatore si sintonizza sulla Rai. Nella fascia access prime time bel salto in avanti di Tg2 Post che lo scorso anno dal 4 all’8 marzo, condotto da Francesca Romana Elisei viaggiava alla media del 3,62%.



Quest’anno nello stesso periodo con la conduzione affidata a Manuela Moreno è cresciuto di oltre un punto percentuale (media del 4,67%). In una fascia – quella Access prime time – che vede un’agguerrita concorrenza. A cominciare da Otto e Mezzo con Lilli Gruber (sempre sopra il 7%) e Stasera Italia (media intorno al 5,6%) con Barbara Palombelli e al weekend con Veronica Gentili. Ultimo aggiornamento: Sabato 7 Marzo 2020, 14:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA